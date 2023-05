L'édition 2023 des Festives Gourmandes vous attend à compter de ce vendredi Place de l'Hôtel de ville de Chalon

Les 18e Festives Gourmandes sont proposées ce samedi Place de l'Hôtel de ville de Chalon. Proposées par le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, les Festives se veulent comme un incontournable moment au profit de la solidarité. A compter de ce vendredi après-midi, et jusqu'à 20h, et durant tout le week-end, profitez des nombreux stands présents sur place. Une gastronomie qui se veut d'ici et d'ailleurs.

L'entrée est totalement gratuite mais disons-le clairement vous ne pourrez résister à piocher des gourmandises au regard de la qualité des prestations proposées.

3 rendez-vous majeurs programmés tels que samedi à 12h les quenelles du traiteur Morey, la soirée Paëlla à partir de 19H30 et la rotisserie à 12h ce dimanche.

A noter que les bénéfices de l'opération sont comme chaque année, attribués à Lire à l'hôpital et Ecoute et Soutien.

Parallèlement à l'opération des Festives, il convient de préciser qu'à l'intérieur de l'Hôtel de ville, Mon sang pour les autres vous attend... n'oubliez pas de réserver votre créneau par ici avant de profiter d'une pause gourmande bienvenue.

Laurent Guillaumé