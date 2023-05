CARNET BLEU - Bienvenue à Mananui

Mananui MAHAI MOHAU est né le 5 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Mananui signifie "puissant et grand" en Tahitien. Il est le troisième garçon après Tiniura, 3 ans, et Raimana, 18 mois, de Moeani et Vini-Ura MAHAI. Le papa est militaire à la BPIA à Chalon-sur-Saône. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône.