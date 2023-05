Jeudi 11 mai, Bertrand Veau, maire de Tournus, Florence Marceau, maire de Sennecey-le-Grand, Christophe Ravot, adjoint au maire de Tournus, Christian Protet, vice-président de la communauté de communes entre Saône et Grosne et Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, ont signé leur convention « Centralités rurales en région », à la mairie de Tournus.

Renforcer les centralités rurales existantes, voici le projet proposé par la Région Bourgogne-Franche-Comté aux petites villes de moins de 20.000 habitants. Conformément à ses engagements de mandat, la Région a construit un outil réactif, dédié aux centralités les plus fragiles dans une logique de différenciation permettant de donner plus à ceux qui ont moins.

128 communes cumulant des critères de centralités et de fragilités ont été sélectionnées pour être accompagnées dans le cadre du nouveau dispositif « Centralités rurales en Région ». Parmi elles, Tournus et Sennecey-le-Grand.

Situées au carrefour des deux plus grandes villes de Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône et Mâcon, elles sont souvent délaissées au profit des avantages qu'offrent ces deux grandes cités (commerces à disposition, musées, logements, travail). Pourtant, ces deux communes possèdent un haut potentiel, mais peu de moyens pour en bénéficier pleinement.

Avec une enveloppe de 500.000 euros mise à leur disposition, Sennecey-le-Grand et Tournus vont pouvoir mettre en marche leur stratégie de revitalisation qui repose sur plusieurs axes.

Pour Tournus :

- Bâtir un projet de revitalisation du cœur de ville de Tournus.

- Réaffirmer le rôle du centre-ville à l'échelle intercommunale.

- Réaffirmer l'attractivité du territoire intercommunal à l'échelle d'un bassin de vie plus large entre Mâcon et Chalon-sur-Saône en s'appuyant sur une centralité réactivée.

- Une restauration extérieure du cinéma.

Pour Sennecey-le-Grand :

-Faire de la réhabilitation de l’habitat et de l’aménagement durable des facteurs d’amélioration du cadre de vie et de l’inclusion ; faciliter les déplacements et l’accessibilité sur le territoire en privilégiant le recours aux mobilités douces et durables.

-Faire de la préservation du patrimoine et des paysages un levier de développement du tourisme durable ; poursuivre et amplifier la transition énergétique et écologique engagée par Sennecey-le-Grand et le territoire intercommunal.

-Favoriser un développement économique et commercial équilibré ; maintenir et développer un service public de qualité pour répondre à tous les besoins et entretenir le lien avec les habitants.