Le Karathaï Chalon a accueilli Dominique Valera pour un stage bien suivi

Le stage de "Karaté Contact" (boxe pieds-poings) avec la présence de Dominique VALERA, 9ème dan, expert fédéral à la Fédération Française de Karaté s'est déroulé dans une ambiance très sportive. Pendant plus de deux heures près de 70 personnes ont pu assister à l'entraînement dirigé par l'expert de la discipline, venant de Bourgogne Franche-Comté et même de Suisse. Le travail technique était basé sur l'attaque-défense avec riposte !

Organisé par le Comité Départemental de Karaté avec le club KARATHAÏ de Chalon-sur-Saône, la présence de Dominique Valera a suscité beaucoup d'intérêts de part son palmarès hors norme, Champion du Monde de Karaté, Champion d'Europe de Full Contact et de Karaté, Vice-champion du Monde de Full Contact

et bien sûr importateur du full-contact en France et pionnier de la discipline dans les années 70.

C'est une vraie légende vivante de la discipline qui s'est rendue à Chalon.