Les élèves du collège Aragon de Châtenoy le Royal participe au championnat de France Futsal, dans la catégorie minimes garçons excellence, à Temple sur Lot académie de Bordeaux, du 14 mai au 17 mai.

Ce dimanche matin les 14 élèves du collège Louis Aragon de Châtenoy ont pris la route pour Temple sur Lot où va se dérouler le championnat de France de Futsal minimes garçons au centre omnisports international. De lundi à mercredi, les 16 meilleures équipes UNSS minimes garçons (4ème/3ème) de futsal seront rassemblées pour participer au Championnat de France.

L’équipe du collège châtenoyen est composée de 10 joueurs, un jeune arbitre et un jeune coach. Ils vont défendre les couleurs de leur collège mais aussi celles de l’académie de Dijon. Pas de temps à perdre, il faut s'entrainer pour être au top à la finale.

Les garçons peuvent compter sur le soutien Florence Fautrelle professeur d’éducation physique, de Franck Courdier animateur sportif de la ville, Gwenaël Martin arbitre district Jura/Saône et Loire et Loïc Pineau éducateur sportif ASCR accompagnateurs et chauffeurs des 2 minibus, minibus prêtés gracieusement par l’ASCR et l’Académie du foot. Madame Christina Oliveira, principale du collège, présente ce dimanche, a tenu à préciser : « sans eux, il aurait été difficile de partir …je les en remercie ».

C’est une belle expérience qu’ils vont vivre et une véritable chance de pouvoir participer à ce championnat, championnat de France après leurs belles réussites en départemental et académique. Il est à noter parmi les équipes qualifiées, il y a les élèves du collège des deux Canons de St Denis (la Réunion).

Il ne faut pas croire que pour ces jeunes licenciés seul le foot compte, ils ont été sélectionnés selon des critères très stricts et ils doivent les respecter : le critère éducatif (bon comportement, être assidu), le critère scolaire (bon bulletin scolaire), le critère sportif (bon niveau, le fairplay, un entrainement régulier,…)

Leur première rencontre en poule sera lundi à 12h00 contre le collège St Exupéry de Lille (Nord) ensuite à 17h30 ils joueront contre le collège Pierre Corneille de Tours (Indre et Loire), mardi : dernier match de poule contre le collège Victor Schœlcher de Lyon (Rhône). La suite va dépendre des résultats des poules.

Parents, copains du collège, enseignants leur font confiance, tous sont sûrs qu’ils vont donner le maximum dans ce championnat et croisent les doigts…

C.Cléaux