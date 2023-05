Fin de saison bienvenue pour le tennis de table de Châtenoy le Royal

00/18 pour la D2, 7/7 pour la Régionale 3.

En déplacement chez le n°1 de la poule Bresse-Ping TT 1 et en l’absence des 3 meilleurs joueurs de cette équipe, la sanction comme pour la journée précédente se solde par un 18/00. Seuls 6 sets remportés par les Châtenoyens démontrent la différence de niveau entre ces deux équipes. A noter une fois de plus le bon comportement du jeune Lucas Loriot de l’école de Tennis de Table appelé une nouvelle fois pour compléter cette équipe, même si Eric Gayer, Pascal Limonet et Vincent Meulien se sont courageusement battus. Grâce à la victoire du Breuil 2 sur V Autun 5, Châtenoy conserve la 6ième place normalement synonyme de maintien.

En déplacement chez Gazelec Auxerre 3, la régionale ramène un match nul qui permet à cette équipe en 6ième position de sa poule normalement un maintien à la clé.

Les deux doubles remportés par Châtenoy permettent ce résultat obtenu de justesse dans les 12ième et 13ième parties par Frédéric Gueugneaud et Daniel Cuche.

Frédéric Gueugneaud 2 victoires + double associé à Stéphane Thévenot 2 victoires, Daniel Cuche 1 victoire + double associé à Nicolas Jayet, ce dernier bien que ne remportant aucun simple et avec ses 865pts tiens la dragée haute au n°1 adverse Rhoulam Bousselham 1467pts en ne s’inclinant qu’au 5ième set.

Cette fin de saison est la bienvenue afin de pouvoir soigner les blessures, et reposer les organismes fatigués pour certains.

L’AG du club se tiendra le vendredi 16 juin à 20h00 à la salle, la présence du plus grand nombre de membres est fortement souhaité, des décisions importantes sont à l’ordre du jour.