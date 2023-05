La Licence Professionnelle "Technique de l'Image et du Son" de l'IUT de Chalon recrute ses futurs étudiant(e)s !

La Licence Professionnelle "Technique de l'Image et du Son" recrute ses futurs étudiant(e)s !



Deux parcours s'offrent à vous :



- Techniques et Activités de l’Image et du Son : Ce parcours s'appuie sur un partenariat fort avec Nicéphore Cité qui accompagne les entreprises vers leur transition numérique, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique, Théâtre, l’Ecole Média Arts, la scène nationale l’Espace des Arts ainsi que les Musées Denon et Niepce de la ville.la vidéo : scénariser, réaliser un story-board, tourner, monter, réaliser la post-production, ajouter le son, la musique, toutes les techniques issues du cinéma dont les effets spéciaux.

la 3D : les jeux vidéo, les maquettes virtuelles, toutes les applications liées à l’immersion virtuelle au sein d’un univers entièrement modélisé.



le web : la création de sites web interactifs et dynamiques, l’animation avec HTML5 et CSS3, l’intégration de sons et de vidéos.



le son : l’histoire des formes musicales, la prise de son, le montage audio-numérique, la composition, l’utilisation de logiciels performants.



le graphisme : comprendre les règles de la création graphique (typographie, charte graphique, logo, retouche d’image et photomontage,…), apprentissage des logiciels Photoshop, Illustrator, Indesign.



- Infographie 3D temps réel : Ce parcours a pour objectif de former en un an des assistants chefs de projet dans le domaine de l’infographie 3D temps réel. Les étudiants se spécialisent autour de :la création 3D (modélisation, animation, scénarisation) la réalité virtuelle

