GuiHome, un tout bon émissaire belge de l’humour qui a emporté les suffrages des Chalonnais

Le quant-à-soi n’était pas de mise ce samedi 13 mai en la salle Marcel-Sembat de Chalon-sur-Saône, en revanche, l’entre-soi, si, tellement l’osmose entre le factieux belge GuiHome et son public consensuel était prégnante. Une prestation qui a fait sens lors d’un déploiement de force non altéré à un quelconque moment par une dévalorisation.

Les photos au régime sec !

C’était l’ultime date à Chalon de « GuiHome vous détend Legrand » avant que l’artiste belge goûte aux joies de la pause estivale, puis reparte en tournée en passant peut-être non loin d’ici. Il gardera une image-souvenir typée, puisque pour le remercier de ses bons et loyaux services la gent chalonnaise lui a offert sur un plateau à l’instant de l’au revoir le vibrant ban bourguignon. Vous ne le verrez toutefois pas dans ces colonnes en photo, puisqu’interdiction nous a été faite de ne pas immortaliser ses faits et gestes sur scène. La raison invoquée ? Simplement afin de ne pas déflorer contenu et agencement du décor…Pour pallier ce manque, figurent donc en compensation des personnes très photogéniques venues mener joyeuse vie, pour lesquelles votre serviteur n’était pas considéré comme persona non grata…

Un vaste tour d’horizon

Plus de deux heures durant, le fringant GuiHome aura inculqué une véritable leçon de choses à ses « administrés » d’un soir au moyen d’une trame solide comme un roc sur laquelle une histoire à tiroirs s’est empalée. Malgré son jeune âge (31 ans), le garçon originaire d’outre-Quiévrain détient l’assurance d’un briscard jamais pris au dépourvu. Ses vues bénéficient d’un « traitement de faveur » soit dit en passant.La pandémie, les quinze millions de masques belges dont pas un n’est conforme, le feng shui, YouTube, l’activiste Greta Thunberg, une sexualité sans fard, une œillade à la royauté…ne constituent qu’un petit aperçu des balles tirées à bout portant. GuiHome se tourne également en dérision, normal, tout le monde étant logé à la même enseigne. Il bombarde d’autre part au nom d’une improvisation qui n’a jamais le temps de refroidir, désigne ses têtes de Turc qui jouent leur rôle de faire-valoir au pied levé sans broncher. Alors bien sûr, les rires s’échappent des travées à jet continu grâce aux élucubrations qui se font jour, même si entre les dessins animés aux folles espérance de l’enfance du conteur et les turpitudes de l’existence présente, il n’existe pas de commune mesure. L’agitateur réussit même un tour de force peu banal à un moment donné : faire plonger la salle dans le noir pendant un laps de temps certain. Car le but de l’ébranlante manœuvre consistait à sortir de sa manche l’ASMR (une sorte d’introspection visant à la relaxation de par la sensibilisation notamment à des sons imposés). Déboussolé parfois à son corps défendant, « l’ordre GuiHomien » aura néanmoins optimisé ce qu’il a récolté ou encaissé sans se faire violence. Pari tenu pour le tenant de la gailardise !

Michel Poiriault

