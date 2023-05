Beau succès pour le premier événement organisé par l’association Lans K’art : « La Sympathique »

Le retour en images avec Info Chalon.





Ce sont au total plus de 300 personnes qui avaient pris leurs tickets pour assister aux deux concerts prévus : « Monkey Five » et « Ace Death ».

Et on peut dire que le combo concert rock et planches à partager a été un franc succès !

La quinzaine de bénévoles de l’association sont ravis de cette première animation réussie et remercie le public d’avoir été au rendez-vous !

Joël Duparc, président de l’association et tous les membres du bureau remercient également tous leurs sponsors* et partenaires** sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.

Ils remercient bien évidemment aussi les artistes des deux groupes de rock Monkey Five et Ace Death pour avoir « assuré » le show tout au long de la soirée !

Pour suivre toute l’actualité de l’association « Lans K’art » inscrivez sur leur page Facebook ici.

