François-Xavier DUGOURD élu Président de l’Union Sociale pour l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté

Il succède ainsi pour 3 ans àMarie-Hélène Ivol, élue Vice-Présidente, également à l’unanimité.

Président d’Orvitis et d’Idélians, François-Xavier Dugourd connaît bien le sujet. Après avoir rendu hommage à Marie-Hélène Ivol pour le dynamisme qu’elle a insufflé à toute l’équipe et pour la réussite de la fusion des deux organismes de Bourgogne et de Franche-Comté, devenue une évidence et une nécessité, il a tracé la feuille de route.

« Face aux enjeux actuels de l’habitat, il nous faut une Union forte, qui pèse sur les décisions politiques du logement social en Bourgogne-Franche-Comté. Malgré le contexte financier et social compliqué, nous poursuivrons nos efforts pour accompagner le vieillissement de la population, l’accueil des familles monoparentales toujours plus nombreuses et faciliter l’accès à la propriété. Nous devons construire une Union puissante au service de la cohésion sociale et del’aménagement du territoire, en respectant un équilibre rural et urbain. Avec nos investissements en éco-rénovation, nous sommes au cœur de la transition écologique. Nous en sommes conscients et devons poursuivre nos nombreuses innovations. Rappelons que 401 M€ d’investissements dans le logement social ont généré 6 386 emplois indirects en Bourgogne-Franche-Comté en 2019.

Avec nos partenaires territoriaux, nous devons nous positionner comme un acteur majeur de la politique de l’habitat, politique qui doit être davantage décentralisée. »

François-Xavier Dugourd et Marie-Hélène Ivol reconnaissent que le logement social souffre de préjugés, qui ne correspondent pas à la réalité d’aujourd’hui, et qu’il est indispensable de mener des actions positives pour faire connaître les enjeux et valoriser la richesse de leurs différents métiers.

Jean-Luc Vidon, Président de la Fédération Nationale des Associations Régionales, était présent à cette Assemblée générale avec son directeur. Pour lui, la crise du logement est actuellement à son apogée. Elle est partout. Il devient de plus en plus difficile de se loger et pourtant l’État ne donne aucun signe. La politique de logement est en berne et les souffrances sociales en hausse. Il se dit déterminé à poursuivre le travail, avec l’Union Sociale pour l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté pour inviter le gouvernement à agir.

À suivre donc !