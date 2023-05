Les bénévoles sont les bienvenus pour renforcer les Musicaves 2.0

Et dans sa main justement, un chèque de 5000 € issus de la clôture des comptes de l'ancienne structure, qui en a également fait profiter les Oénorires et diverses autres oeuvres culturelles givrotines. Car qui dit nouvelle équipe, dit nouvelle association, qui trouve là une sacrée aide au démarrage et peut aussi compter sur le soutien des partenaires financiers historiques du festival et sur celui de la municipalité, que représentait Aurélie Zimmermann.

Sous la houlette de Vincent Clément, l'équipe se dit « enthousiaste et excitée » mais aussi fébrile devant l'ampleur de la tâche puisqu'il s'agit d'être au moins à la hauteur des précédentes éditions. Pour ce faire, les volontaires peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le formulaire Google https://forms.gle/kevmtEqhqk5gVhhL7 et venir en complément des officiels, lesquels se sont présentés chacun leur tour.

De gauche à droite sur la photo de groupe, Jules, étudiant en marketing digital des spiritueux, Adèle, qui se forme à la gestion administrative, Zaïna, danseuse du collectif chalonnais La Méandre, Jocelyne, chargée de la recherche des financements, Vincent Clément, Olivier pour la « prog' » (-rammation), production et communication, Louis Clément en coordinateur, Simon également programmateur, Jeff, l'un des rares anciens à continuer l'aventure à la régie technique, Laurent pour gérer les bénévoles.

… Sans oublier Corentin, au poste non moins stratégique qu'est le bar, et qui a dévoilé en avant-première à Info-Chalon quelques photos de la structure de 12 m de long, fabriquée entièrement à base de palettes recyclées à l'atelier René Pierre et, semble-t-il, suffisamment solide pour s'y accouder en toute sécurité autour d'un verre.

Du 28 juin au 2 juillet, faîtes votre choix

Mais si Vincent Clément parle de l'ampleur de la tâche, qu'en sera-t-il en revanche de la tache… de vin lorsque les spectateurs, dont certains ont déjà réservé leur place, seront secoué par des artistes mêlant sons africains ou sud-américains avec des cuivres, des synthés, du rock et de la pop ?

Bénévoles, spectateurs ou même sponsors, l'évènement de cinq soirées non-stop commence le mercredi 28 juin avec un dîner de mécénat à 250 € par personne au Clos du Cellier aux Moines avant d'enchaîner avec un programme à retrouver plus en détails sur le site des Musicaves. Quelques noms pour vous donner envie de cliquer et de pré-écouter leurs titres :

Le jeudi, les givrotins Kunta pour du rock hip-hop, suivis de Supergombo, qui viendront de Lyon pour de l'afrobeat-funk futuriste, et la DJ londonienne Poly-Ritmo. Le vendredi, place à la fanfare du conservatoire avant Parranda La Cruz et ses chants et percussions vénézuéliens, le rock colombien de Pixvae et la DJ cubaine Cami Layé Okún.

Puis L'Impérial Kikiristan se produira deux fois dans la soirée du samedi, entrecoupé par la soul planante des Américaines de Say She She et suivi par Bigre!, dont la vingtaine de membres devront se serrer sur scène, puis Minimum DJS. Le dimanche, enfin, verra les cinq barytons (cuivres) de No Slide interpréter des morceaux pour piano à 15h à l'église, avant le retour de Minimum DJS peu avant minuit.