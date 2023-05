L’association Médico-Educative Chalonnaise (AMEC) a inauguré le dispositif TSA du pôle enfance de l’IME et la section annexe de l’ESAT de Virey le Grand le 11 mai 2023.

Ce jeudi 11 mai à l’IME et à l’ESAT, c’était le grand jour avec l’inauguration des deux bâtiments dédiés. Les deux entités font partie des structures de l’AMEC. L’AMEC emploie 150 salariés (éducateurs, enseignants, corps médical…) qui s’occupent des 80 enfants et adolescents de l’IME et des 111 travailleurs de l’ESAT.

Le dispositif autisme du pôle enfance de l’AMEC, inauguration du nouveau bâtiment.

La jeune Maïlysse a coupé le ruban d’inauguration du bâtiment du pôle enfance en présence de Cédric Laperteaux délégué départemental de l’ARS 71, de Guillaume Thiebault maire de Virey le Grand, de Sébastien Carrot conseiller pédagogique ASH Education nationale, de Jean-François Pattier président de l’AMEC, de Catherine Ndibo directrice générale, de Patricia Convers directrice de l’IME, de Vanessa Baizet, cheffe de service du pôle enfance, des familles des enfants TSA…

Seulement une partie de l’ensemble des personnalités invitées a pu visiter le nouveau bâtiment afin de ne pas perturber les enfants du dispositif TSA.

Les personnels encadrants qui s'occupent au quotidien des enfants TSA ont expliqué leur travail auprès de ces enfants, enfants et jeunes ados qui ont parfois des changements de comportement fulgurents et à contrario qui peuvent avoir besoin de calme, de s'isoler pour être bien...

Un changement d’agrément de l’Institut Médico-Educatif (IME), acté par l’Agence Régionale de Santé en 2019, a permis une requalification de 10 places d’accueil d’enfants déficients intellectuels en 10 places pour enfants ayant des Troubles du Spectre Autistiques (TSA) sur les 81 places d’accueil de l’IME. Les personnes TSA ont des difficultés dans leurs interactions sociales, dans la communication… Elles ont besoin d’un accompagnement spécifique dans un milieu adapté où elles peuvent le cas échéant se sentir à l’abri, protégées, c’est pour cela que l’association a validé, avec le soutien de l’ARS, la construction d’un bâtiment dédié pour un montant d’environ 700 000€. Le nouveau bâtiment a été réceptionné en septembre 2022 après 9 mois de travaux.

Ce nouveau bâtiment comporte des salles d’activités, une salle de classe, des espaces ludiques, une salle d’eau pédagogique et des sanitaires, une cuisine pédagogique, des espaces pour accompagnement spécifiques, des espaces hypo stimulants et des espaces de répit.

L’IME G. Fauconnet implanté à Virey-le-Grand permet, grâce sa situation géographique, d’offrir un cadre d’accueil agréable et de bénéficier de tous les services de la Cité en matière d’inclusion. Le dispositif autisme propose comme tous les autres services de l’IME des prestations inclusives.

Inauguration de la section annexe de l’ESAT Fauconnet – AMEC

L’Etablissement et Service d’Accompagnement par le Travail (ESAT) a pour finalité le développement de l’autonomie et favorise l’épanouissement des personnes à travers des activités professionnelles de sous-traitance, d’horticulture, de travail du bois, d’espaces de gestion et de création…

L’objectif visé par le projet de section annexe est d’offrir un accompagnement individualisé prenant en compte les attentes et difficultés momentanées ou durables des personnes, de manière à favoriser l’intégration ou le maintien dans la sphère professionnelle. La section annexe est implantée dans une zone arborée de 2 Hectares. Le site est d’ores et déjà intégré dans le tissu local au travers de son point de vente actuellement utilisé pour la diffusion de plants de fleurs et de légumes, arbres, plantes d’ornements...

C’est en présence des membres présents à l’inauguration du bâtiment du dispositif du pôle autisme, de Gilles Platret maire de Chalon sur Saône, des membres du conseil d’administration, des bénévoles, qu’Olivier Tainturier Sous-Préfet a coupé le ruban d’inauguration de la section annexe de l’ESAT.

Sébastien Demont a expliqué les diverses activités proposées et le suivi des travailleurs par les animateurs/éducateurs de l'ESAT. Le nouveau bâtiment dédié à la section annexe a été financé à hauteur de 100 000€ sur le budget de dotation des ARS et le reste du bâtiment est financé par le budget production de l’ESAT. Coût total de l’investissement 350 000 €.

Les représentants des différentes instances ont fait chacun leur discours en commençant par Jean-François Pattier président de l’AMEC, Patricia Convers directrice de l’IME, Bernard Badet directeur de l’ESAT, Gilles Platret maire de Chalon,.., Cédric Laperteaux délégué départemental de l’ARS 71 et Olivier Tainturier Sous-Préfet.

L’ensemble des personnes présentes a été convié à se retrouver autour du buffet et du verre de l’amitié.

C.Cléaux