Vendredi 26 mai : la bibliothèque municipale de Saint-Marcel organise une rencontre avec des auteurs locaux

La soirée commencera donc à 19h00 avec les Racont’Arts qui viendront révéler leurs coups de cœur du moment.



À 20h00, Alice Pasina, Marie-Odile Ascher et Viviane Montagnon présenteront leurs ouvrages et discuteront librement avec le public. Domiciliées et travaillant dans la région, leurs témoignages auront une couleur très locale.



Rendez-vous donc à la bibliothèque municipale de Saint-Marcel, 10 rue du 11 novembre 1918, vendredi 26 mai à partir de 19h00.

Entrée libre.