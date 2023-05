Coralie Charroud et Florent Sarah, fondateurs de la marque de puériculture ‘Les petits flocons’ s’engagent dans la lutte contre les cancers pédiatriques et dans la valorisation du savoir-faire français avec un ‘coffret naissance durable et engagé’

Info-Chalon avait déjà croisé la route de Coralie Charroud, il y a un an, pour lui consacrer un article sur sa marque d’articles de puériculture ‘Les petits flocons’ proposant des collections raffinées, des ensembles complets de chambre harmonieux et chaleureux pour bébé.

Installée à Châtenoy-en-Bresse, la marque créée en 2019 a pour crédo d’utiliser des matériaux de qualité et de confectionner ses articles en France. Les pièces sont réalisées en petites séries voire sont uniques. Les Petits Flocons affiche 3 mots pour principe : éthique, bienveillant, responsable.

Fort de ces 4 années au plus près des parents et de leurs bébés, Coralie et Florent ont décidé de créer un coffret naissance, « un écrin de douceur pour bébé. »

Coralie, pourquoi avoir engagé votre marque dans la recherche luttant contre le cancer pédiatrique ?

C’est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Chaque année, selon l'Institut national du cancer (INCA), en France, 2 500 enfants et adolescents sont atteints d'un cancer et 500 en meurent. Le nombre de cancers des enfants augmente de 1 à 2% par an en Europe, depuis 30 ans. Le taux de guérison des cancers pédiatriques augmente également, grâce à la recherche scientifique, mais, chaque année, cela reste 500 décès de trop !

Notre marque Les Petits Flocons étant une marque de puériculture, c’est tout naturellement que nous avons souhaité participer, à notre niveau, à la recherche contre les cancers pédiatriques.

Vous avez choisi de reverser 1 euro par ‘coffret engagé’ à l’Institut Gustave Roussy, pourquoi ce centre de recherche en particulier ?

L’Institut Gustave Roussy, situé à Villejuif, est le 1er centre de lutte contre le cancer en Europe, avec 3200 professionnels mobilisés.

De quoi ce coffret naissance est-il composé ?

Notre coffret, à composer selon besoins et budget, comporte nos essentiels : des articles issus de notre production artisanale ainsi que des collaborations qui ont du sens, avec des entreprises françaises reconnues pour leur expertise, leurs valeurs et la qualité de leurs produits.

Nous proposons aux personnes et aux entreprises un coffret naissance comportant exclusivement des articles fabriqués en France.

Nous souhaitons que nos articles durent dans le temps, et soient utiles aux parents et leurs bébés. C’est pourquoi nous avons longuement pensé chaque article, chaque détail, chaque étoffe et matière composant notre coffret.

Nous avons également fait le choix de ne pas apposer notre logo directement sur notre coffret, mais une jolie illustration représentant notre univers, afin que l'intégralité de la boîte soit réutilisable et durable.

De taille conséquente, l'idée étant que le parent puisse s'approprier la boîte, ranger les choses précieuses, souvenirs de bébé et la transmettre plus tard à son/ses enfant(s).

En somme, notre objectif est que les personnes ou entreprises pensent à nous lors de naissances, en offrant un coffret comportant des articles de qualité, utiles, de fabrication française et minutieusement sélectionnées. Un véritable écrin de douceur pour bébé.

Vous vous êtes associés à d’autres artisans, pouvez-vous nous en dire plus concernant ce choix ?

Nous avons débuté nos partenariats avec une entreprise locale proposant des savons biologiques de qualité. L’illustration de notre coffret ainsi que du carnet de note ont été réalisées par une talentueuse illustratrice située à 1h de notre atelier.

La vente de nos coffrets nous permettra d'agrandir notre offre en sélectionnant d'autres artisans ou entreprises fabriquant en France. Ensemble, favorisons le savoir-faire français !

Et sur le projet de créer un atelier de production française permettant l’insertion de « personnes « seniors » aux mains d’or et expérimentées », pour reprendre votre expression ?

Si le développement de notre entreprise se poursuit et si nous parvenons à faire connaître notre projet et notre marque au plus grand nombre, nous souhaitons créer un atelier de production locale, avec les valeurs de notre société. Nous connaissons les difficultés que peuvent connaître les personnes séniors dans la recherche d’un emploi, or, nous sommes convaincus des synergies que peuvent apporter, dans notre domaine, des personnes expérimentées avec des personnes plus jeunes, avec l’idée de transmission.

Pour plus de renseignements : https://www.lespetitsflocons.fr/

SBR - Photos transmises par Coralie Charroux pour publication, crédits photos : Les Petits Flocons.