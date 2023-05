Ballades à Chalon - Concerts, déambulations, lieux à (re)découvrir  du dimanche 28 mai au mercredi 30 août

Temps fort de l’agenda culturel de l’été, Ballades à Chalon mélange la musique avec le patrimoine de la Ville : des visites théâtralisées des lieux emblématiques de Chalon et des animations musicales éclectiques. Cette animation qui débutera le dimanche 28 mai avec Le Bal des Mondes pour couvrir toute la période estivale jusqu’au mercredi 30 août est proposée en partenariat avec la Fédération Musicale de Saône-et-Loire, le Conservatoire du Grand Chalon et les Rondes de Nuit.

Le Bal des Mondes Dimanche 28 mai

Grand bal multicolore et familial animé par les orchestres et les ensembles du Conservatoire du Grand Chalon : Ensemble Oriental, La Sonora (musique afrocolombienne), Chants à mener et à danser (France, Grèce, Bolivie et Colombie), Obstinément Renaissance, The Hybrid Factory…

Buvette assurée par l’association Les Arts Partagés

De 15 h à 19 h 30 à la salle Marcel-Sembat – Gratuit

Les rendez-vous de la fédé !

Des sociétés de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire vous offriront de belles pauses musicales à Chalon, à consommer sans modération !

Jeudi 1er juin : Aubade de l'Orchestre d’Harmonie Saint-Rémy/Les Charreaux

Place Claude-Bernard à 20 h

Samedi 10 juin : Concert de variétés françaises avec la chorale La Pastourelle

Cloître Saint-Vincent à 15 h



Samedi 17 juin:

Danse hip-hop avec les élèves de danse du Conservatoire

Place de l’Hôtel-de-Ville à 14 h

Concert de l’orchestre Big Band Chalon Bourgogne 6tet jazz combo

Théâtre de Verdure à 19 h 30

Concert du groupe Arcadanse Théâtre de Verdure à 20 h

Dimanche 18 juin :

Aubade de l'Orchestre d’Harmonie Saint-Rémy/Les Charreaux

Place de Beaune à 11 h

Visite des expositions « Bertrand Meunier, Erased » et « Kate Barry »

Musée Niépce à 15 h 30

Gratuit - réservation conseillée au 03.85.48.41.98.

Concert de la chorale Comme un soleil

Cour du musée Niépce à 17 h

Mercredi 21 juin :

Concert du groupe Arcadanse

Jardin de l’Arquebuse à 18 h

Concert de Chalon Estudiantina, orchestre à plectres

Temple, 25 rue Carnot à 20 h

Samedi 8 juillet : Concert de Sioban (folk-rock)

Place du Théâtre à 19 h

Les Rondes de Nuit

L’association chalonnaise « Les Rondes de Nuit » vous fait découvrir Chalon-sur-Saône à travers les siècles grâce à ses balades contées. Elle vous entraîne dans les lieux incontournables du quartier Sainte-Marie pour vous en faire connaître l’histoire, l’architecture et les anecdotes.

Durée approximative 1 h 30, à faire en famille ou entre amis. Attention, le parcours comporte des escaliers.

En août les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 ; les vendredis 4, 11, 18, 25 et le dimanche 27 à 20h30.

Réservation et information (notamment pour le lieu de rendez-vous) à l’Office de Tourisme – 03.85.48.37.97

Plein tarif 10 €, groupes et tarif réduit 8 €.