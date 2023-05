AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Pierre LEBOEUF

SAINT-RÉMY



Christelle et Arnaud, David et Aline, Caroline et Anthony, ses enfants et leurs conjoints ;

Laurine, Maxime, Antoine, Elisa, Nathan, Baptiste, Thibaut, ses petits-enfants ;

Evelyne, son ex-épouse ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre LEBOEUF

survenu le 20 mai 2023, à l'âge de 73 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mercredi 31 mai 2023, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie ses infirmières à domicile Émilie et Julie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.