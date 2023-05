La chance sourit au Casino de Santenay : en misant 0,80 €, elle décroche presque 50 000 euros !

Samedi 20 mai, c’est au cours de la matinée que la journée de notre heureuse gagnante s’est illuminée !

49 028,61 €, voici le montant remporté pour une mise inférieure à 1 € !

La machine « Rising fortunes – JJBX », sur laquelle notre habituée jouait, a affiché le tableau rêvé et déclenché le Jackpot Progressif !

La chance sourit à Santenay !

Quelques jours plus tôt, c’est sur la machine « Lock lt Link » que la chance a permis à notre heureuse joueuse d’empocher 14 154 € !

10 543 € sont également tombés sur la machine « Dragon Link » et plus de 7 000 € sur la roulette anglaise électronique.

Avec plus de 975 jackpots supérieurs à 500 € remportés du 1er au 21 mai, nos joueurs se sont déjà partagé 1 019 855 € sur le mois en cours.

Voilà un début de printemps généreux au casino de Santenay !

Un week-end animé en perspective !

Des jackpots alléchants sur les 150 machines à sous, un jackpot progressif qui dépasse les 13 000 € en salle des jeux de tables sur l’Ultimate Texas Hold'em poker, des animations variées… Voilà de quoi passer un joli week-end pour clôturer le mois de mai !

Dates clefs :

Diner loto – 25 mai

BlindTest – 26 mai

Diner-concert – 27 mai

Les jackpots : comment cela fonctionne ?

Le principe du jackpot s’appuie sur le taux de redistribution à la somme reversée par une machine à sous selon les mises effectuées. Ce taux est fixé par l’État. Il est de 85 % minimum ; c’est-à-dire que, pour 100 € investis dans une machine, 85 € sont redistribués en gains.

Le casino ne peut cependant jamais savoir quand la machine va payer. Chaque machine a une fréquence de gain aléatoire qui lui est propre... Tout n’est qu’une question de mathématiques et de statistiques. En parallèle, la société mandatée par le Ministère de l’Intérieur, la Société de Fourniture et Maintenance (SFM), s’assure que chaque programme est conforme et que le taux de redistribution est respecté.

Plus de chance de gagner au casino qu’à n’importe quel autre jeu

Les casinos ont la possibilité de programmer un taux de redistribution supérieur à celui fixé par l’État. Le Groupe JOA a fait ce choix et affiche un taux de redistribution de 92 % pour l’ensemble de ses casinos, soit 20 points de plus que la FDJ et le PMU qui affichent des taux de redistribution de 66,8 % pour la FDJ (source 2017) et de 75 % pour le PMU (source 2016).

En toute transparence et sur simple demande au personnel d’un Casino JOA, les clients peuvent avoir connaissance du taux de redistribution des machines à sous de l’établissement.

À propos du Casino JOA de Santenay

À proximité de Dijon, Chalon-sur-Saône, il propose :

150 machines à sous de 1 et à 2 €

2 tables de roulette anglaise et 30 postes de roulette anglaise électronique

2 tables de black jack et 14 postes de black jack électronique

1 restaurant Le Comptoir JOA ouvert midi et soir du lundi au dimanche

1 bar

1 patio fumeurs

Communiqué de presse



Photos fournies par le Casino de Santenay.

« Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé) ».

Casino JOA de Santenay

9, avenue des Sources – 21590 Santenay

Tél. : 03 80 26 22 44

Fb : https://www.facebook.com/CasinoJOA.Santenay