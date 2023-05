Un bel après-midi de solidarité à Lans ce mardi après-midi pour la collecte de sang organisée par l’Amicale de Saint-Marcel

Au total, ce sont 45 généreux donneurs qui avaient pris rendez-vous pour donner leur sang.

Parmi eux, et pour la toute première fois, cinq jeunes du CFA de Saint-Marcel sont venus accompagnés de leur responsable de la vie scolaire Amélie Panchot, à l’initiative de cette démarche.

« Les jeunes sont tous très fiers d’avoir pu donner aujourd’hui et m’ont assuré que ce ne sera pas leur dernier don ! » a indiqué Amélie à Info Chalon.

Aussi, Clémentine, étudiante à l’université d’Ottawa au Canada, était venue donner pour la 3ème fois.

« J’habite à Chatenoy-en-Bresse mais je suis présente dans le coin seulement de mai à septembre lorsque je ne suis pas à l’université. J’ai donné pour la première fois à mes 18 ans et j’ai envie de m’investir pour cette cause qui me tient à cœur » a expliqué la jeune femme à Info Chalon.

En effet, cette jeune chatenoyenne de 19 ans a sollicité Martine Géniaux, présidente de l’amicale, pour adhérer en tant que bénévole à l’association !

« Si en plus je peux aider ceux qui organisent ces collectes, je le ferais avec plaisir ! » a ajouté Clémentine.

Le rendez-vous est pris, donc, elle viendra assister à la prochaine collecte pour se rendre compte du travail à réaliser.

Parmi tous ces donneurs, Info Chalon a aussi rencontré Marion, 37 ans, habitante de Verjux et secrétaire de mairie à Lans, qui était venue faire son don juste après son travail.

« C’est pratique pour moi de le faire en sortant de la mairie. Cela ne demande qu’un tout petit peu de son temps et quand on sait que l’on sauve trois vies, cela motive ! » a déclaré la jeune femme.

Une habituée des piqûres puisque Marion nous confie qu’elle donne son sang depuis ses 18 ans :

« À la fac, nous avions eu une journée de sensibilisation, c’est à ce moment là que j’ai commencé à donner ».

Le prochain rendez-vous de collecte pour l’amicale c’est le 9 juin prochain à la salle Alfred Jarreau de Saint-Marcel de 15h30 à 19h30.

Vous pouvez d’ores et déjà prendre rendez-vous ici.

