Le quartier Balan à Saint-Marcel doté désormais d’un tout nouveau parking végétalisé

« Ce parking est l'aboutissement d'une politique de stationnement menée sur le long terme par notre municipalité. C'est un acte important, qui témoigne de la vitalité de notre commune » a indiqué Monsieur le Maire.

En effet, après avoir créé le restaurant scolaire Roger Balan au début du tout premier mandat puis organisé l’agrandissement de 3 classes du groupe scolaire et enfin entrepris la création de l’Insecty Parc, ce tout nouveau parking vient compléter ce quartier attractif et dynamique.

Ce sont 48 places de parking qui ont été créées et qui viennent s’ajouter au 56 existantes, 68 arbres qui ont été plantés, c’est au final 2275 m2 qui ont été aménagés avec des revêtements perméables.

Le « cheminot », un cheminement doux et sécurisé a été aménagé afin que piétons, poussettes et cycles puissent cohabiter et une placette de convivialité permettra désormais aux parents d’élèves d’échanger entre eux aux heures d’entrées et sorties des écoles.

Monsieur le Maire a enfin souhaité remercier tous les acteurs de ce projet* ainsi que Marion Fonck, Directrice des services publics et Jean Pierre Girardot, adjoint en charge des travaux publics et du patrimoine communal, qui se sont énormément investis dans ce projet.

« Notre volonté est de faire de Saint-Marcel une ville par tous et pour tous » a t-il ainsi conclu.

Ce projet a été soutenu et subventionné par le Grand Chalon qui a notamment participé financièrement à hauteur de près de 30%.

Dominique Juillot, premier vice-président du Grand Chalon en charge de la transition écologique avait fait le déplacement ce mardi et a tenu à saluer ce projet « qui s’inscrit parfaitement dans le cahier de recommandations du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) ».

Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore, Monsieur le Maire a invité toute l’assemblée à partager le verre de l’amitié autour d’un moment convivial et chaleureux comme il en est coutume à Saint-Marcel.

Amandine Cerrone.

