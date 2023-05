Le Chef du restaurant « Le Verre Galant » a changé sa carte

La Brasserie, citée sur le Gault&Millau en 2018 vous propose de nouvelles spécialités !

Très connu des chalonnais et des grands chalonnais pour sa restauration et sa fréquentation les jours de marchés, l’établissement Café-Restaurant-Bar à Vins « Le Verre Galant » situé 6 et 8 Place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône rivalise de la meilleure des façons qui soit avec les établissements de restauration chalonnais

Il faut dire que cette brasserie, dirigée depuis le 1 juillet 2016 par Jérome Carlet, privilégie la cuisine traditionnelle « fait maison », avec des produits frais de saison ainsi que la convivialité. Mais dernièrement son chef propose à sa clientèle de nouvelles spécialités toutes aussi bonnes les unes que les autres. Une carte des vins est également mise à jour pour accompagner les mets.

Dans un cadre agréable et confortable, cette brasserie à l’ancienne garde les traditions ! Alors seul, en couple ou entre amis, vous passerez un excellent moment dans cet établissement!

Voici quelques nouvelles spécialités qui vous sont proposées :

Pour les salades :

Poké Végé (voir photographie), soleil, chanoine, océane…

Pour les plats :

Meurette, bavette d’aloyau, tartare du chef poisson de l’été, dos d’églefin nacré (voir photographie)

Mais aussi,

Canard aux 4 épices, burger du verre galant et burger poulet guacamole (voir photographie)

Desserts :

Mousse au chocolat, tiramisu à l’orange-spéculos-crème de marron, Lémon curd et café ou thé gourmand (photographie)

Pour accompagner ces mets, il vous sera proposé en vin blanc du Montagny 1er cru, du Rully 1er cru, du Givry 1er cru … et en rouge du Mercurey (Domaine Raquillet), du Givry 1er cru (Domaine Lumpp), du Rully 1er cru (Domaine Jacqueson)…

Repas de famille, groupe, séminaire, le restaurant reçoit tout type de réception. Café -Restaurant - Bar à Vins « Le Verre Galant » 6 et 8 Place Saint Vincent (Cathédrale) à Chalon-sur-Saône. Réservation tél 03 85 93 09 87.

