GOLF -  Sasha et Silvère Platret réalisent un eagle... et remportent la 2e coupe Côté Optique

L’avenir nous le dira. En tout cas la seconde édition de la compétition chère à Pauline Clerc, disputée dimanche dernier sur les greens de la Roseraie, a obtenu un beau succès de participation. Faisant certainement des envieux parmi les Golfs de la région...

Une victoire à l’arrachée

Douzième l’an passé, le duo familial formé de Sasha et de Silvère Platret en a profité pour inscrire son nom au palmarès. En prenant le meilleur sur la paire montchanino-chalonnaise composée d’Alfredo Longobucco et de Quentin Spyrojannopoulos. Une victoire à l’arrachée facilitée par un eagle au trou n° 15, venant s’ajouter à quatre birdies respectivement aux trous n°1, n°10, n°11, et n°14 pour seulement deux bogeys aux trous n° 4 et n°6. Un eagle qui s’est avéré décisif, leurs valeureux adversaires ayant réalisé cinq birdies précisément aux trous n°1, n°5, n°8, n°14 et n°18 pour un unique bogey au trou n°17.

A noter la performance du jeune Beaunois Octavio Bailly, âgé de 9 ans, qui, associé à son père Nicolas, s’est classé à une belle troisième place.

La venue du président Martin

Déjà présent l’année dernière, Sébastien Martin a encore assisté ce dimanche à la remise des prix animée par Pierre Guyon, vice-président de l’AS Golf. Une venue qui témoigne du soutien du Grand Chalon, le président de l’EPCI ne manquant pas à cette occasion de réaffirmer sa volonté d’accompagner le Golf de Chalon dans son développement avec une nouvelle convention de partenariat. Il en ressort que ses équipes s’engagent notamment à assurer une qualité de parcours attractive malgré les aléas du temps et compatible avec les nouveaux enjeux écologiques. Une qualité du terrain saluée par Pierre Guyon au nom des participants, dont certains étaient originaires de l’extérieur, et plus particulièrement d’Avoise, de Beaune, de Dijon et même de Poitiers.

Une grande journée golfique

Les différents lauréats, outre par le président Sébastien Martin, ont été félicités par Pauline Clerc, la souriante responsable du magasin Côté Optique de Chalon situé au 2 Grande Rue, laquelle a œuvré avec sa dynamique équipe pour faire de cette compétition une grande journée golfique placée sous le signe de la convivialité. Ne serait-ce qu’à l’incontournable pause du 9 ou au traditionnel cocktail final. Deux événements auxquels était associé le Domaine Bouthenet-Clerc de Cheilly-les-Maranges.

Enfin Emilie Develle-Bader, qui depuis plusieurs années faisait partie de l’équipe d’accueil du Golf de Chalon, plus spécialement en charge de la communication, et qui quittera ledit Golf fin mai pour un nouveau défi professionnel, a reçu une salve d’applaudissements... et un bouquet des mains de Pierre Guyon.

Les résultats

Brut : 1. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 67, 2. Alfredo Longobucco (Avoise) - Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) 67.

Net : 1. Alfredo Longobucco (Avoise) - Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) 58, 2. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 60, 3. Michel Achard (Chalon) - Florian Achard (Chalon) 63, 4. Philippe Barnay (Chalon) - Paul Georges Antunes (Auvergne-Rhône-Alpes) 65, 5. Octavio Bailly (Beaune) - Nicolas Bailly (Beaune) 66, 6. Corentin Besse (Chalon) - Maxime Besse (Chalon) 66, 7. Pierre Guyon (Chalon) - Annie Poinard (Chalon) 67, 8. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 67.

Gabriel-Henri THEULOT