Phila France 2023, des collections de passionnés français à découvrir durant ce week-end de Pentecôte

Le Parc des Expositions de Chalon sur Saône accueille jusqu’à ce lundi 29 mai 2023 des évènements majeurs en matière de Philatélie en France s’agissant : du Championnat de France de Philatélie, du 96e Congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques et de l’émission d’un timbre sur Chalon sur Saône d’une valeur nominale de 1,16€.

Pas moins de 700 cadres sont exposés et présentés aux yeux du public, classés par thématiques, de quoi approfondir Histoire, Géographie, Imagerie et autres documents. Tout ceci grâce à la beauté du timbre, à sa richesse intellectuelle et culturelle permettant de développer des connaissances grâce au savoir de passionnés qui ont recherchés pour créer ces tableaux mis en scène dans les cadres.

Des tableaux jugés par un jury qualifié d’experts, sur des critères spécifiques et conventionnels internationaux afin d’attribuer le titre de Champion de France dans chacune des Classes.

Le timbre est vraiment un moyen universel pour correspondre et acheminer les missives du passé ou le courrier d’aujourd’hui. Un courrier de toute nature qui peut être chargé d’émotion, d’amour, de transmission d’informations voire de monnaie d’échange. Un véritable moyen d’expression qui mérite de telles collections à venir découvrir au Parc des Expositions durant ces trois jours du week-end de Pentecôte.

JC Reynaud



Horaires d’ouverture

Samedi 27 mai et dimanche 28 mai 2023 de 10h à 18h

Lundi 29 mai 2023 de 10h à 16h

Parc des Expositions de Chalon sur Saône

1 rue d’Amsterdam