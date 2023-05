Enormément de monde pour la cérémonie de la présentation de la programmation de la 36ème édition du Festival Chalon Dans la Rue

Vendredi 26 mai, à 19 heures 30 dans la salle de la Grande Tuerie des Abattoirs, 52 quai Saint Cosme, organisée par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, avait lieu la présentation de la programmation de la 36ème édition du Festival Chalon dans la Rue, présentée par Nathalie Cixoux, Directrice du festival assistée de Lucile, Patricia et Alexandre devant une assistance de 200 personnes. Une présentation qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, de Nathalie Leblanc, Conseillère Régionale, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission, du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, d’Alain Rousselot-Pailley, élu de l’opposition, de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts Scène Nationale …

Si la parole était donnée dans un premier temps à Gilles Platret, Président de la Régie Autonome personnalisée, qui est la structure qui gère Chalon dans la Rue et de l’Espace Public Abattoirs, ce dernier ne tarissait pas d’éloges sur la Directrice qu’il jugeait très compétente mais aussi très pointilleuse et minutieuse sur toute l’organisation de ce festival.

Extrait du discours de Nathalie Cixcous : « Bonsoir à toutes et à tous et merci d’être venus aussi nombreux ce soir pour cette présentation de la programmation de cette 36ème édition du Festival des Arts en espace public, Chalon dans la rue, qui se tiendra cette année du 19 au 23 juillet […] Nous allons donc vous présenter 175 spectacles en moins d’une heure en oscillant parmi les nombreuses propositions de la programmation […] D’une manière générale, cette édition cherche à vous entrainer dans un élan commun à vous rassembler sur de grands rendez-vous artistiques sur nos places publiques, à tisser des liens avec le travail que nous menons tout au long de l’année, à créer des connexions et des coopérations avec un grand nombre de partenaires […] à mettre de l’Art partout, à explorer de nouvel espace de jeu… On retrouve dans cette édition les trois grands ponts de la programmation, à savoir, la sélection In que je vous présenterai, L’aube de la Création (créée par la précédente direction) qui vous sera présentée par Alexandre, la sélection Off présentée par Lucile mais aussi les aventures artistiques présentées par Patricia. Je vous remercie ! ».

Pour terminer la Directrice remerciait l’ensemble des personnes qui participent à l’événement et qui contribuent à la réussite du festival (sponsors partenaires, établissements..).

Patricia présentait les aventures artistiques,

Alexandre présentait L’aube de la Création,

Et Lucile présentait la sélection Off

Un clin d'oeil à toute l'équipe de Chalon dans la rue.

A 20 heures, la soirée se poursuivait par un repas commun,

Le Collectif la Méandre présentait au public son spectacle ‘Fantôme’.

Spectacle soutenu par L'Espace des Arts représentée par son Directeur, Nicolas Royer,

