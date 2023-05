Le ‘Bal des Mondes’ a attiré plus de 250 personnes

Le photoreportage info-chalon.com

Mis en place par la Mairie de Chalon-sur-Saône dans le cadre du dispositif ‘Ballade à Chalon’, se déroulait à la Salle Marcel Sembat dimanche 28 juin à partir de 15 heures, l’animation le ‘Bal des Mondes’ sous la direction de Jaime Salazar, Responsable au département des musiques du monde au C.R.R .

En partenariat avec le Conservatoire du Grand Chalon, la Fédération Musicale de France et les Rondes de Nuit, 9 orchestres se sont succédés (Hybrid Factory, Sonora, bal folk…) dans la grande salle et la petit salle pour faire découvrir plusieurs univers musicaux à plus de 250 personnes venues participer à cet événement.

Une animation qui en ce weekend de Pentecôte a ravi l’ensemble des participants.

J.P.B