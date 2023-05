Le Rotary Chalon Bourgogne Niépce organise le 4 juin son Millésime Auto au profit de la Ligue contre le Cancer de Saône-et-Loire

Fort d’un incontestable succès les années précédentes, le rotary-club Chalon Bourgogne Niépce organise à nouveau dimanche 4 juin en partenariat avec la Communauté de communes Saône Doubs Bresse, la commune de Verdun-sur-le-Doubs, l’Office de tourisme Saône Doubs Bresse et le Crédit Agricole, un rassemblement de véhicules anciens dans la Cité de la pôchouse.

A cette occasion, les organisateurs, avec à leur tête Patrick Monard et Mireille Fouchecourt, souffleront les cinq bougies de Millésime Auto. Une manifestation, dont les bénéfices sont intégralement reversés à la Ligue contre le Cancer. Depuis 2018, et en dépit d’une interruption d’une année provoquée par la crise sanitaire due au Covid-19, le club service chalonnais a remis près de 15 000 € au comité de Saône-et-Loire.

Vous pouvez encore vous inscrire

Venus de toute la région, voire de plus loin, de nombreux propriétaires de « vieilles mécaniques » sont d’ores et déjà attendus ce dimanche place de l’Hôtel de Ville à Verdun-sur-le-Doubs. Vous possédez un ou plusieurs véhicules anciens (voiture, moto, tracteur, camion...) et vous désirez les rejoindre. Rien de plus simple... Il vous suffit de vous inscrire de préférence sur le site internet suivant : http://www.millesimeauto71.org ou sinon, à votre convenance, par e-mail à l’adresse suivante : millesimeauto71@orange.fr , par téléphone au 03.85.91.87.52. ou au 06.21.60.31.88. ou encore par courrier à l’adresse suivante : Office de tourisme Saône Doubs Bresse, 11 rue de Beaune, 71350 Verdun-sur-le-Doubs. Précisons que l’inscription est gratuite.

Plusieurs animations

Comme l’an passé, une exposition sur le thème de l’automobile est organisée en marge du rassemblement proprement dit. Cette exposition sera installée place de l’Hôtel de Ville et sera marquée par des animations dansantes et musicales.

La manifestation sera ouverte au public de 9 heures à 17 heures et l’accès sera libre. Des formules repas, pâtisseries et buvette seront proposées sur place aux visiteurs attendus en nombre.

Gabriel-Henri THEULOT