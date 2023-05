L'appellation Mercurey célèbre son 100e anniversaire

"Pas tous les jours qu'on a 100 ans !" a lancé Amaury Devillard, Président de l'ODG de Mercurey. Un message que les viticulteurs-éleveurs de Mercurey ont souhaité adressé en cette date anniversaire singulière. Les honneurs du lancement son revenus à Christophe Hannecart, maire de Saint-Martin, "sous un soleil anti-mildiou" en cette date anniversaire du jugement rendu le 30 mai 1923.

"Qui dit jugement dit procès" a rappelé l'Historien Gilles Platret

C'est en guise d'historien que Gilles Platret a été appelé à intervenir alors qu'un ouvrage retraçant l'histoire de l'appelation est en cours de rédaction, et devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année. Gilles Platret et Yves de Suremain ont rappelé que les viticulteurs de Mercurey avaient approché les tribunaux alors que des viticulteurs de Rully et de Givry s'étaient octroyés le droit de commercialiser du vin sous l'étiquette "Mercurey"... Yves de Suremain s'est amusé à souligner qu'il serait plus diplomate dans ses explications que l'Historien.

"Mercurey nous honore" pour Sébastien Martin

Le Président du Grand Chalon et conseiller départemental du canton a tenu à rappeler ses liens historiques avec Mercurey. "Une volonté de porter le territoire vers le haut, le sceau de l'excellence alors que le Mercurey a un rôle éminent sur la Côte chalonnaise, un trait d'identité qui nous est propre".

Un petit moment de cohésion professionnelle afin d'insister sur "ces vignerons qui ont fait grandir l'appellation au fil des décennies" ont rappelé Amaury Devillard et Thierry Duréault, "des professionnels qui ont su relever les défis et les challenges, se mobilisant autour d'un bien commun".

Trois plaques commémoratives ont été réalisées afin d'être apposées, l'une à la mairie de Mercurey, l'autre sur la future mairie de Saint-Martin-sous-Montaigu et la 3e au Caveau Divin, ouvert en 2011, et qui sera au coeur de la prochaine étape des festivités en juin prochain.

C'est au caveau de la famille Massenot de Saint-Martin que tout le monde s'est retrouvé pour partager... un verre de Mercurey.

Laurent Guillaumé

