Valérie et Julie, les deux artisans tapissier de "l’Atelier des Grumelles" préparent une exposition à Givry et deux stages dédiés à la tapisserie en sièges à Dracy le Fort.

Valérie Vigneron et Julie Fréchain vont co-animer sous le nom de ‘’L’Atelier des Grumelles’’ deux stages dédiés à la tapisserie en sièges, stages qui se feront 4 rue Salomon à Dracy le Fort du 26 juin au 2 juillet 2023.

Elles vont aussi exposer pendant la période du festival des Musicaves de Givry des réalisations montrant leur savoir-faire dans le domaine de la tapisserie artisanale.

Info-Chalon a rencontré les deux artisans dans l’atelier de Bagatelle Créations.

Les deux artistes nous ont présenté les différents ateliers qu’elles proposent :

« Le premier est consacré à la réfection complète d’un fauteuil bridge en garniture traditionnelle (crin sur ressorts) ; l’autre, à la réfection en mousse d’une assise de chaise paillée.» Les descriptifs sont visibles sur www.bagatelle-creations.fr/.

Valérie Vigneron : « Au travers notamment du stage ''Bridges'', Julie et moi souhaitons faire découvrir et promouvoir notre métier traditionnel de tapissier en sièges, ses outils, les matériaux naturels utilisés, les différentes étapes, les gestes ancestraux… tout en permettant aux participants de repartir en fin de stage avec leur siège fini.

Ces stages s’inscrivent dans le cadre des journées organisées par l’association ‘’Ô la main Artistes Artisans Bourgogne’’. Cette association, dont l’objet est de valoriser et de promouvoir les métiers d’art, les savoir-faire traditionnels et l’innovation, a pour projet, entre autres, de dessiner une ‘’Route des artisans d’art’’ en écho à la Route des vins afin d’offrir de la visibilité aux talents de la région. »

Pour Valérie et Julie, leur action principale durant les stages sera bien sûr d’accompagner les participants dans la réalisation de leur siège. Pour les personnes qui souhaiteraient venir voir le déroulé d’une réfection de siège, ce sera tout à fait possible et les deux artisans répondront bien volontiers aux questions qui pourront être posées. On sent chez elles ce besoin de communiquer, de transmettre ce savoir-faire et de partager leur passion.

Sur la même période, elles ont ouvert un troisième stage le jeudi 29 juin, le vendredi 30 juin et le samedi 01 juillet, chaque journée est dédiée à la réalisation d'une assise de tabouret en garniture traditionnelle.

Avec le temps ce métier d’homme s’est féminisé et les deux artisans Valérie et Julie ne déméritent pas, tant sur la finesse que sur la qualité du travail que le public pourra découvrir au travers de l’exposition à Givry et des ateliers à Dracy le Fort.

Site de Bagatelle Créations : www.bagatelle-creations.fr permet d’avoir un bel aperçu.

Pour tous renseignements et réservations, vous pouvez les contacter par téléphone au 06 24 03 17 72 ou par mail : lulucifer.creations@yahoo.com

C.Cléaux