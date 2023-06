Trophées de l’inclusion - La second édition est sur les rails avec une dimension à l'échelle de la Saône et Loire

Le sous-préfet Olivier Tainturier a donné le coup d’envoi de la seconde édition des trophées de l’inclusion récompensant les entreprises qui œuvrent pour l’inclusion du handicap au sein de leurs effectifs. Lors de la première édition, à l’initiative du sous-préfet référent du handicap, on s’était limité au chalonnais. Cette fois-ci et à la demande de monsieur le préfet on passe à la vitesse supérieure, c’est tout le département qui est concerné. Huit trophées seront décernés et remis, après examen des dossier par le jury dans le cadre de la semaine européenne du handicap, le 20 novembre en préfecture. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles dans les jours à venir….

La directrice de Handisertion, Véronique Bonneau, qui porte le dossier en compagnie de Clarisse Maillet pour la CPME ont reçu le soutien de Fabien Rossignol pour le MEDEF, ainsi que du service public dédié au handicap.