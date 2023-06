Succès de la Fête de la biodiversité ce samedi au Parc Bellevue

Des animations ‘nature’ et culturelles ont lieu toute la journée. Le photoreportage info-chalon.com

Organisée samedi 3 juin, la Fête de la biodiversité s’est déroulée parc Bellevue à Chalon-sur-Saône et a proposé des ateliers et des animations sur toute la journée au public. Cette fête a permis aux familles de profiter pleinement du parc Bellevue et de mieux appréhender la ville de demain, celle où la nature retrouve un rôle principal au cœur de l’espace public.

A 10 heures 30 avait lieu le lancement officiel avec la visite des 18 stands par les autorités.

A 11 h 30, avait lieu l’inauguration de la Fête de la biodiversité en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, conseillère Départementale, d’Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires,d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale Chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Romuald Sutter, Responsable du Service des Espaces Verts et de Bruno Cottier, Technicien Espaces verts…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Je voudrais remercier l’ensemble des associations et des institutions présentes […] C’est une journée importante pour nous parce que maintenant depuis 2017 où nous avions inauguré ce parc et en 2018 1ère fête de la biodiversité, et bien depuis cette époque là, cet événement n’a cessé de grandir. Il n’a cessé de grandir en fédérant des acteurs supplémentaires alors vraiment du fond du cœur, merci d’être là ! […] Cette journée est très importante, c’est une journée de sensibilisation, c’est une journée de découverte de ce magnifique parc qui d’année en année s’agrémente. C’est pour cela que je remercie vraiment tous nos agents pour cet entretien et ces aménagements. […] Les familles chalonnaises viennent volontiers dans ce parc de la biodiversité avec les enfants pour passer un bon moment et faire en même temps une petite promenade pédagogique car c’est le but de ce parc. […] Cet événement prend une dimension telle que l’on a souhaité au départ et cela nous encourage, cela encourage l’ensemble de nos agents du service des Espaces Verts, cela encourage l’ensemble des services de Chalon à continuer ainsi. […] Nous avons la volonté de partager cette prise de conscience qui doit être universelle de ce que nous pouvons faire et d’ailleurs quand nous discutons avec nos anciens, on ne fait que de redécouvrir les pratiques qui étaient les leurs et en fait, c’est donc avec notre amnésie que l’on a fait beaucoup de bêtises depuis quelques décennies ! […] Donc aujourd’hui, c’est de dire, que cette prise de conscience est à mettre en place car les bonnes pratiques existent depuis longtemps et qu’il faut juste les retrouver. Il faut nous motiver dans le continuum que nous développons où il y a un vrai travail à mener ! Nous avons aussi une vraie thématique au changement climatique, alors soyez des acteurs de la biodiversité c’est ce que nous voulons faire prendre conscience à chacun, afin que les bonnes pratiques soient universelles. Merci beaucoup ! ».

"Rappelons que cette fête concerne la nature, qui occupe une place de plus en plus importante en ville et permet aux Chalonnais de s’adonner à de nombreuses activités de plein air. Mis en place sur plusieurs hectares, le parc Bellevue dévoile sa formidable biodiversité de la nature en milieu urbain. Après plusieurs années d’existence, ce poumon vert continue de se développer pour accueillir de plus en plus d’espèces de la faune et de la flore locales”.

Partenaires participants à l’événement: Services municipaux (Espaces Verts, Propreté Urbaine, Transports et manifestations, Communication) et du Grand Chalon (gestion des déchets, développement durable et mobilité), Croqueurs de Pommes, Société d'Horticulture de Chalon, Association France Lyme, Société des Sciences naturelles et mycologique, Fédération de Saône-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Nicolas Titre (exposition itinérante), Yves Rondelet (apiculteur), Paysages 2000, Transdev, Bois gourmand du chalonnais, interprofession des fruits et légumes…

