Les élèves des écoles de Mellecey formés aux premiers secours par la Croix Rouge

La Croix Rouge est intervenue lors d'une journée d'initiations et de découverte des gestes qui sauvent à Mellecey.



Initiée par la directrice de l'école Agnès Douheret et les enseignants avec l'unité locale de Chalon de la Croix Rouge, les 145 élèves de l'école maternelle et de l'école primaire ont pu suivre une journée dense avec un programme adapté selon leur âge.



En maternelle, les plus jeunes ont été initiés à l'appel d'urgence au 15, à des principes de prévention, au contenu et à la visite d'une ambulance. Pour les plus âgés, ils ont aussi pu apprendre les gestes qui sauvent et notamment la PLS (position latérale de sécurité) ou encore comment réagir face à une brulure.

Ce programme a manifestement ravi les enfants et les enseignants. Chacun s'est vu remettre un diplôme nominatif et a pu immortaliser cette journée par une photo avec les casques de protection des secouristes.



Une démonstration d'intervention des équipes secouristes de la Croix Rouge clôturait la journée.

A noter au passage l'investissement des 8 bénévoles de la Croix Rouge présents pour animer ces ateliers, venus de Chalon, mais aussi Macon et Autun. Une expérience renouvelée régulièrement dans différentes écoles du territoire.