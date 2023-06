En battant les filles du HBC (Buxy), les handballeuses de Grandvillars deviennent championnes de Bourgogne Franche-Comté.

C'est après un match équilibré et un match nul 22 à 22 à la fin du temps réglementaire que Grandvillars s'impose à la séance de tirs au but 4 à 2!

Le duel a été grand, entre 2 équipes de même niveau. En 1ère mi-temps, les locales ont tantôt mené, tantôt été menées. Le score était serré comme les 2 défenses qui étaient intraitables et agressives dans le bon sens du terme. Les franc-comtoises menant d'1 but au bout des 30 premières minutes (10/11).

L'ascenseur était émotionnel pour les buxynoises en 2ème période, avec un écart maximal de 3 buts pour les visiteuses et 2 buts pour les vertes. Le score a été un permanent chassé-croisé pendant 29 minutes et 55 secondes, moment choisi par les filles du HBC Buxy pour prendre l'avantage.

Une exclusion à 1 seconde de la fin, provoque un coup-franc raté de Grandvillars. On croit alors la partie gagnée pour Buxy, malheureusement, alors que les joueuses fêtaient la victoire avec les supporters, l'arbitre, 5 minutes après la fin du match, ordonne un penalty pour les visiteuses 22 à 22.

Dès lors il faut faire la séance de tirs au but. Quelques peu déstabilisées, voir démoralisées et fatiguées mentalement, les buxynoises ratent les 3 premières tentatives et s'inclinent 4 à 2 dans la séance de tirs aux buts. Grosse désillusion pour les joueuses locales mais elles méritent toutefois les félicitations pour leur formidable parcours.

Félicitations à Grandvillars qui a proposé une réelle opposition et qui repart avec le titre en poche.

Dans la finale masculine, Longvic devient champion de Bourgogne Franche-Comté en battant Lure 35 à 33

