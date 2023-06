Choeurs d'hommes du Léman en terre de Bourgogne en concert à Mercurey

CHOR’HOMS

Est un ensemble vocal masculin de Saône et Loire composé de 8 choristes amateurs, basé au cœur de la Bourgogne, à Givry (71) dont les vins furent très appréciés du bon roi Henry IV. Né en 2009 de la rencontre de passionnés du chant choral, voulant partager une aventure musicale sur un registre classique et pluridisciplinaire (Sacré, baroque, renaissance, classique, contemporain, etc....). Il se produit en Saône-et-Loire et départements limitrophes.

Il a effectué des prestations dans le Vercors, Hongrie, Grenoble, Sud Isère et aux «Convivium choral» de Dôle. Répétitions les jeudis soir, de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Givry

Contact : Président GIBOT Thierry Tél. 06 17 33 53 36 - Courriel : chorhoms@gmail.com - Facebook

Le CHŒUR d’HOMMES NON NOBIS

« Non Nobis » : ce sont les deux premiers mots en latin du psaume 115 de la Bible qui commence ainsi : « Non pas à nous Seigneur, non pas à nous mais à ton nom rapporte la gloire ». Ce texte très court a été mis en musique dans un motet en forme de canon au XVIIème siècle. Ce morceau servait d’introduction lors des tout premiers concerts et en est devenu le nom du groupe, avec toute la réserve que nous impose la modestie.

Présent dans la région du Chablais sur la côte française du Léman depuis trente ans, Non Nobis vient de Publier une commune située près d’Evian-les-Bains. Nous avons eu le bonheur de partager nos différents répertoires dans de nombreux villages de notre région, en Suisse, dans le Jura, l’Ain, l’Isère...

Aujourd’hui en Bourgogne c’est un programme varié comme à chaque fois allant du chant sacré, aux polyphonies basques, pyrénéens et historiques du monde qui résonnera en Notre-Dame de Mercurey votre belle église du XIIème siècle.

Léon ROCH

Chef de chœur des 3 chorales Chalon, Givry, Buxy

Jeune chef de chœur, violoniste et saxophoniste, licencié en musicologie de la faculté de Dijon. Il débute le chant lyrique ainsi que la direction de chœur au Conservatoire du Grand Chalon en 2020. Il dirige, depuis septembre 2021, 3 ensembles vocaux.

Michel BONNASSIES

Auteur, compositeur, interprète, harmonisateur.

De formation musicale classique à l’Ecole de musique de Mont de Marsan dans les Landes, à 15 ans il découvre le chant à la chorale de l’église de Grenade /Adour. Après une formation de direction de chœur à Bordeaux, il s’engage auprès de diverses chorales, ensembles vocaux. Il compose des chants liturgiques au service de l’Eglise de France ainsi que des chansons françaises sur des textes d’écrivains et poètes locaux.

Il assure la direction de « Non Nobis » depuis 2019.