Chronopost et l'histoire d'une voiture en panne

Il y a quelques temps, une petite blague circulait et disait « dans le temps, on a tous sonné à une porte avant de déguerpir au plus vite. Aujourd’hui c’est un métier, ça s’appelle Chronopost ».

Mais ça c’était « avant » comme on dit. Aujourd’hui la sonnette ne retentit même plus.

Tu tombes en panne de voiture, tu commandes une pièce, le lendemain on te dit « qu’elle est partie par Chronopost. » Après deux ou trois jours sans nouvelles tu apprends par Chronopost « qu’elle a été livrée par erreur à un autre », puis qu’en fait « elle n’est même pas partie de Dijon » où elle est depuis 4 jours. Et les jours passent, 10, 12 la voiture est toujours en panne et le colis « en principe toujours à Dijon ». Comme celui de la copine qui avait commandé des legos que la maison Lego a choisi de lui renvoyer une deuxième fois au bout de 10 jours « d’errements » parce que ce sont des gens sérieux et qu’ils ont eu pitié.

Et puis tu apprends par plein de gens qu’ils ont les mêmes problèmes sans qu’aucun ne sache pourquoi ça fait un mois que ça dure. Tu croises par hasard un gars de Chronopost et il t’explique que lui « il est là pour retirer des colis, pas en distribuer »

Et la fête continue. Je dirais bien « de qui se moque t-on ? » mais ils s’en balancent puisqu’ils se moquent « de tout le monde ».

Pauvre France où on est capable de parler de tout dans le vide et pendant des heures de protester à propos de tout et de rien mais pas même de faire son boulot « tout bêtement ».

Et la voiture est toujours en panne.