BASKET - La Coupe Truchot revient aux seniors garçons d'Ouroux sur Saône

Ce dimanche 11 juin avait lieu la mythique finale de la Coupe Truchot à Gueugnon. Le match s’annonçait difficile entre une équipe de Le Breuil qui s’est imposé tout au long de la saison, montrant à chaque match une domination, et l’équipe d’Ouroux-sur-Saône qui était sur un magnifique run de 11 victoires en 12 matchs. Le match commence, les équipes sont au coude-à-coude et le resteront jusqu’au coup de sifflet final. Quand l’une marquait à 3 points, l’autre venait provoquer une faute dans la raquette en marquant son panier. C’est là que les sixièmes hommes étaient importants, les supporters. Les supporters, qu’ils soient pour Le Breuil ou la JSO donnaient de la voix, se réjouissaient de chaque panier, tremblaient devant chaque point de l’adversaire. Dans les gradins, se passait donc un match pour celui qui supporterait le plus son équipe.

À 15 secondes de la fin du temps réglementaire, la JSO menait de deux petits points (60-62). Sur une interception, les jaunes et noirs vont sur la ligne des lancers francs. Un seul lancer franc sera marqué. Avec maintenant 6 secondes au chronomètre et 3 points d’avance, le match semble fait. C’est sans compter sur la détermination de l’équipe de Le Breuil. Un de leur joueur vient planter un buzzer beater à trois points, égalisant et emmenant les deux équipes en prolongation.

Cette prolongation se passera de la même manière que tout le match. L’un marque, l’autre égalise. Les supporters dans la salle étaient en sueur, autant à cause de la chaleur qu’à cause du stress que leur provoquait leur équipe respective. Avec un score parfait de 70 à 70, Ouroux avait la balle de match. C’est à 3 secondes de la fin de cette prolongation, que le numéro 7 de la JSO inscrit à 3 pts monstrueux. Les supporters d’Ouroux exultent ! Ils restent tout de même 3 secondes, les joueurs de Le Breuil sont capables de revenir, mais malheureusement pour eux, ils n’y arriveront pas. Victoire 73-70 pour Ouroux-sur-Saône. La quinzaine de supporters envahissent le terrain pour aller célébrer cette dernière victoire de la saison avec les joueurs qui auront mal traité leur cœur tout au long du match. Un match d’une dureté incroyable, que les deux équipes méritaient de remporter ! Les mots du coach Kévin sont pleins d’émotions « Je suis fière de mes gars qui ont su relever le défi physique proposé par l’adversaire et qui ont pris leurs responsabilités durant les moments clé du match. ».

A propos de : le club de la JSO Basket est le club de basket-ball d’Ouroux-sur-Saône. Il est co-dirigé par Floriane Guénot et Corinne Burtin pour la troisième année consécutive. Pour cette saison 2022-2023, ce sont une centaine de licence qui ont été créée allant de la catégories U9 aux loisirs. Le club communique via ses pages Facebook et Instagram.