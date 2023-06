Kermesse réussie à Léocadie-Czyz sur fond de fermeture de classe

Ce samedi 10 juin, alors que de la pluie était annoncée, l'école maternelle Léocadie-Czyz à Givry a pu organiser sa traditionnelle kermesse, pour le plus grand bonheur des élèves et de leurs parents.

Si les prévisions météo ne sont pas fiables à 100%, et c'est parfois tant mieux, il en est malheureusement de même avec celles de l'Éducation nationale, qui a maintenu la fermeture d'une classe sur les deux initialement annoncées à Givry en début d'année (voir notre article du 29 janvier). Et ce alors que le nombre d'élèves inscrits pour 2023-2024 serait finalement égal voire plus important que celui de cette année…

Refusant le défaitisme, l'association organisatrice « Les Amis de Léocadie » a tenu à célébrer la fin de l'année scolaire avec tout un tas de réjouissances : chants des enfants, maquillages, sculpture de ballons, structure gonflable, jeux en tous genres, photobooth et un superbe spectacle de magie.

Face au franc succès de l'après-midi, l'association a remercié tout particulièrement les parents et les enseignantes pour leur présence et leur aide tout au long de la journée. Parmi ces dernières, la « super-maîtresse » Isabelle Pommey a confié hors-évènement à Info-Chalon qu'elle était mutée à Vivant-Denon, près de l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône.

La communauté pédagogique reste cependant très inquiète pour la rentrée prochaine et espère un ré-examen du dossier par l'inspection académique d'ici septembre.