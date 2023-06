AVIS DE DECES - Madame Lucienne VIROT née GILET

GERGY



Marie-Thérèse

et André Lanneau,

Michel et Monique Virot,

Laurent Virot, ses enfants,

Annick Virot sa belle fille et Jean Claude,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses nièces et neveux,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Lucienne VIROT

née GILET

survenu le 9 Juin 2023

à l'âge de 88 ans

Ses obsèques seront célébrées Vendredi 16 Juin à 14h30 en l'église de Gergy.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

et rappelle à votre souvenir,

Paul

son mari, décédé le 29 mai 1981

Jean-Paul

son fils, décédé le 27 mai 2002.