Champforgeuil, arrivés en tenue de travail, Benoit et Amélie sont ressortis en mariés de la mairie de Champforgeuil.

Samedi 17 juin, la salle du conseil a fait office de salon d’honneur pour le mariage de Benoit et Amélie.

A la porte de la mairie de Champforgeuil, parents et amis, tout de toilettes vêtues, attendaient avec impatience l’arrivée des futurs mariés.

Quelle n’a pas été la grande surprise pour la famille et les amis de voir arriver Benoit et Amélie en Rolls-Royce cabriolet mais dans leur tenue de travail, tee-shirt portant le nom de l’entreprise "Coméca", bermuda et chaussures de sécurité.

C’est dans cette tenue que Benoit Varraux et Amélie Ribeaucourt sont entrés à la mairie, accueillis par Fanny Petton qui allait célébrer leur mariage ce samedi 17 juin 2023.

Fanny Petton, 1ère adjointe, officier d’état civil par délégation, a uni par les liens du mariage Benoit Varraux, né le 02 Avril 1987 à St Rémy (71), domicilié à Champforgeuil (71), contrôleur électricien informaticien, fils de Christian Varraux et de Christine Gonthier et Amélie Ribeaucourt née le 07 Mars 1986 à Lyon (69), domiciliée à Champforgeuil (71), responsable qualité réception nucléaire, fille de Christian Ribeaucourt et de Marie Sanchez.

Les futurs époux ont échangé leurs consentements en présence de leurs témoins Florian Merceret, Marion Meynard, Mathieu Perroux et Nathalie Varraux.

Ensuite, ils ont échangé leurs alliances, alliances apportées par Théa, 4 ½ ans.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs, les jeunes époux, les témoins et Fanny Petton ont signé le registre de mariage civil.

Toutes les personnes présentes à la cérémonie sont sorties de la mairie pour faire une haie d’honneur à Benoit et Amélie, sauf que les jeunes mariés ne sont réapparus que quelques minutes plus tard. Deuxième surprise de l’après-midi, c’est dans leurs belles tenues de mariés qu’ils sont apparus sur le pas de la porte de la mairie sous une pluie de riz.

Ils ont rejoint la magnifique Rolls-Royce cabriolet pour repartir, elle dans sa belle robe de mariée et lui son costume 3 pièces.

Info Chalon souhaite tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

C.Cléaux