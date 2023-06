L'entrée sud de Chalon officiellement inaugurée après 3,2 millions d'euros de travaux

Ils étaient tous là, histoire de marquer le coup après un sacré coup de jeune opéré sur l'entrée Sud de Chalon sur Saône. Un dossier qui anime les débats de politique publique depuis de très nombreuses années, qui a pris un coup d'accélérateur sous la mandature de Sébastien Martin. 3,2 millions d'euros ont été réalisés en l'espace d'un an, jour pour jour, a rappelé le Président du Grand Chalon, tout en remerciant publiquement l'ensemble des services mobilisés.

"Faut pas le dire trop fort, mais la part de subvention a atteint 80 %" insistant sur l'ensemble des dossiers traités qui vont bien logiquement sur le dossier des mobilités douces mais aussi sur l'attractivité, le cadre de vie ou encore l'écoulement des eaux pluviales. Autant de sujets qui ont permis de réunir l'ensemble des partenaires financiers qui vont de l'Etat à la région Bourgogne-Franche Comté, a insisté de son côté Francine Chopard, conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay.

"Après l'inauguration du parc Freyssinet, celle de l'Usinerie, du Pont de la Corne et du Quai Bellevue, la réalisation de l'entrée de ville marque la redynamisation de tout un quartier et plus globalement, du coeur de l'agglomération.

D'autres aménagements à venir permettront de donner à ce projet une nouvelle dimension parmi lesquels, la liaison de la piste cyclable, d'un côté, en direction de Lux jusqu'à Marnay et de l'autre, jusqu'au site de FRAMATOME à Saint-Marcel en passant par le centre ville de Chalon. Au total, l'itinéraire prévu représenterait près de 15 kilomètres de piste cyclable continue".

Histoire de rappeler à celles et ceux qui avaient un temps fustigé la coupe d'arbres sur les quais, le temps des aménagements, Sébastien Martin a insisté sur la plantation de 120 arbres et 1200 arbustes sur les 950 mètres de travaux réalisés.

Une requalification réussie

Les travaux menés sur ce secteur clé de l'agglomération chalonnaise doivent être considérés comme une troisième pierre après notamment l'aménagement du Parc Freyssinet et bien sûr l'arrivée de l'Usinerie sur le quartier Saint-Cosme. Une vraie révolution est en cours même si pour le moment, les pouvoirs publics restent soumis aussi aux projets privés qui ont tendance à ronronner.

Réduction des voiries, renforcement des mobilités douces, réduction de la vitesse autorisée, la trame verte voulue par le Grand Chalon commence à prendre forme.

Laurent Guillaumé