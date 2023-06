CARNET BLEU - Bienvenue à Raphaël

Raphaël LEVOYE est né le 15 juin à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le quatrième enfant après Thibault, 21 ans, Matthéo, 18 ans et Hingrid, 16 ans, de Valérie BREDON et Sébastien LEVOYE. La maman est intérimaire et le papa est carreleur. La famille réside à Saint-Maurice en Rivière.