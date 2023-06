Sébastien Martin relance Territoires d’Industrie aux côtés de la Première ministre Elisabeth Borne

Vendredi 23 juin 2023, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et de l’association Intercommunalités de France, a été convié par Madame la Première Ministre Elisabeth Borne, en marge du Conseil National de l’Industrie au Bourget, pour lancer officiellement la seconde phase du programme Territoires d’Industrie à destination des territoires souhaitant être labellisés pour la période 2023-2027.

Comme Sébastien Martin l’avait demandé à la Première ministre le 24 mai dernier lors la journée nationale des Présidentes et Présidents d’Intercommunalités de France1, Elisabeth Borne a officiellement relancé le programme Territoires d’Industrie à ses côtés et ce, avant le 1er juillet.

Co-pilotée par Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie, cette phase 2 du programme sera également menée par Sébastien Martin en tant que Président d’Intercommunalités de France.

Appelé à s’exprimer aux côtés des Ministres présents à cette occasion, Sébastien Martin a souligné l’engagement tenu par la Première ministre de relancer ce programme rapidement tout en le dotant de moyens et en préservant sa méthode, fruit de son succès. Rappelant l’importance de mener la réindustrialisation du pays par et pour les territoires, il a appelé toutes les intercommunalités de France à se saisir de l’opportunité de cette seconde phase pour prendre part à un grand récit national.

Le fruit d’un engagement au service de la réindustrialisation du pays

Investi dès le début de son premier mandat à la Présidence du Grand Chalon (2014) pour la réindustrialisation de ce territoire fortement impacté par le départ de Kodak en 2012, Sébastien Martin l’est également au niveau national. Un engagement qui s’est concrétisé :

● d’une part, au niveau local, par la labellisation du Grand Chalon parmi les premiers Territoires d’Industrie du pays en 2018. Une dynamique qui a donné lieu à la reconquête industrielle du territoire notamment, grâce au réaménagement de l’ex-zone Kodak et ainsi, à la réimplantation de nombreuses usines (SGT, ITEN, VickyFoods...).

● d’autre part, à l’échelle nationale, par la reprise de l’ensemble de ses propositions dans le discours de politique générale industrielle du Président de la République Emmanuel Macron le 11 mai dernier puis, dans le Projet de loi Industrie Verte actuellement en cours d’examen parlementaire.





A propos de Territoires d’Industrie 2023-2027

La première phase de ce programme (2018-2022) a permis de mobiliser plus de 2 milliards d’euros de soutien public et de générer 2 400 projets industriels lauréats de ce fonds d’accélération entraînant la création prévisionnelle de plus de 44 000 emplois.

Cette nouvelle phase, dotée de 100 millions d’euros, prend la forme d’une mise à jour en profondeur des 149 territoires labellisés tout en gardant sa philosophie souple, transverse et partenariale, fruit de son succès.

Face aux multiples enjeux auxquels doit faire face le tissu industriel local (digitalisation, formation, transition écologique...), le dispositif initial se verra renforcé de dispositifs d’accompagnement spécifiques visant notamment, à apporter aux territoires les compétences pour établir leur stratégie de réindustrialisation, identifier les filières porteuses, repérer les projets et permettre leur concrétisation.

Les territoires candidats à cette nouvelle phase ont jusqu’au 22 septembre pour soumettre leur nouveau projet, une dynamique dans laquelle compte bien s’inscrire Le Grand Chalon.