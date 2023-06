Les Insoumis de Chalon lancent un avis de recherche à propos du député

Il y a un an les élections législatives s’achevaient. Dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire, le candidat Margueritte n'a pas lésiné sur les moyens afin de l’emporter mais à quoi bon ?

Attardons-nous sur son action en circonscription depuis son élection. Bien sûr il n'a pas manqué à son devoir de présence lorsque des évènements potentiellement médiatiques se déroulaient. C'est un DEVOIR lorsqu'un élu n'est jamais présent auprès de ses électeurs, que d'aller serrer des mains devant les photographes pour être vu. Comme Louis Margueritte l'a annoncé lors de la campagne électorale, il craignait que la vie parisienne ne lui manque. Nous sommes ravis de voir qu'il a trouvé une solution à ce manque, à savoir quitter Paris le moins souvent possible ! Nous ne lui en tiendrons pas rigueur, le bien-être et l'épanouissement sont des ressentis auxquels nous accordons la plus grande importance.

Cependant le député élu en a oublié sa circonscription. Dans le cadre d'une démocratie représentative, il apparait important qu'un élu soit représentatif des citoyens de sa circonscription et, pour ce faire, qu'il aille à leur rencontre.

Le 15 Décembre dernier avait lieu la seule et unique réunion publique organisée par notre député. Il avait alors promis de revenir rapidement avec des réponses aux interrogations des personnes présentes. Aux chefs d’entreprise, manifestement de droite, qui étonnamment demandaient du protectionnisme contre la concurrence étrangère, il disait être d’accord. Quelle incohérence avec la ligne de son parti ! Aux maires préoccupés par les finances de leur commune face à l’inflation des prix des énergies, il disait sa solidarité et son envie de les aider. Quel mensonge ! Six mois plus tard, toujours rien. Les questions demeurent sans réponses et notre député est aux abonnés absents.

Pour ce qui est des opinions, il y a de quoi douter du fait que la 5e circonscription de Saône-et-Loire soit correctement représentée par ce député. Les manifestations pacifiques contre le projet de réforme des retraites de la minorité présidentielle ont donné lieu aux rassemblements les plus importants que notre département ait connu depuis des décennies, notamment à Chalon et dans le Bassin Montcellien. Comment se dire représentant d’une population et voter pour un texte que la majorité de ses concitoyens rejettent ? Ce n'est plus de la démocratie ou de la représentation. Il s'agit bien d'imposer un projet mortifère contre l'avis des citoyens qui ne se laissent plus prendre par les mensonges répétés venant du parti présidentiel et du gouvernement qu'il soutient.

En tant que citoyens de la 5e circonscription où a été élu le député Louis Margueritte, non en tant qu'électeurs, nous lui demandons donc d'organiser au plus vite une réunion publique pour être informés des raisons de son positionnement concernant la réforme des retraites. Ce sera peut-être l'occasion de nous informer sur l'accord autour du partage de la valeur en entreprise, des solutions qui vont être mises en place à court, moyen et long termes pour mettre fin aux difficultés que rencontrent tous les services de santé de sa circonscription et plus généralement du département. Il pourrait aussi nous informer de ses démarches (ou plutôt de son absence de démarche) pour empêcher les nombreuses fermetures de classes et suppressions de postes d’enseignant qui interviendront encore à la rentrée prochaine au détriment de nos enfants. On pourrait également obtenir les orientations de notre député sur la loi immigration récupérée dans les tiroirs poussiéreux du Front National, ou sur les décisions qui vont être prises pour faire face à la sécheresse qui se profile pour les étés 2023 et 2024.

Il serait temps que M. Margueritte réapparaisse et fasse au moins semblant de bien porter son beau costume de député. Mais, comme nous le savons, l’habit ne fait pas le moine.



Par Brice Larèpe (membre de l’Institut La Boétie) avec Sylvie Hérody et Damien Saley (animatrice et animateur du groupe d’action Chalon l’Insoumise)