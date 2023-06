EMEUTES - "Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent au plus vite" pour Tristan Bathiard (PRG)

Notre département a connu la nuit dernière une série de violences urbaines dans plusieurs communes touchant à la fois des bâtiments publics, des commerçants ou bien encore des voitures de particulier. Ce n’est pas acceptable et tenons à exprimer notre solidarité auprès des personnes touchées par ces actes.

La colère qui s’exprime depuis la mort du jeune Nahel est entendable. Cette colère tous les démocrates et tous les républicains la ressentent. Cependant, la violence qui en découle est inadmissible. La justice est notre seule arme.

Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et prendre les mesures qui s’imposent au plus vite. En effet, le retour au calme est plus que nécessaire pour tous nos concitoyens.



Tristan BATHIARD

Président du PRG 71

Secrétaire Général adjoint du PRG