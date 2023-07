Nettoyage et désherbage : Le service des espaces verts de Châtenoy le Royal en action rue de la Liberté.

Chaleur et quelques pluies, un temps idéal pour la pousse de l’herbe et des plantes indésirables.

Il y a quelques jours, plus exactement mardi 27 juin, les agents des services des espaces verts de Châtenoy le Royal étaient en action dans la rue de la Liberté pour y opérer un bon nettoyage des zones fleuries et autour des arbres. Il est bien évident que tous les châtenoyens souhaiteraient avoir leur quartier tout propre mais les agents font leur maximum et comme on le dit : ils n’ont que deux bras.

Armés de souffleur, de débroussailleuse, de balais, de pelles, ils vont remettre au propre, secteur après secteur, les rues et espaces verts.

C.Cléaux