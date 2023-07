Châtenoy le Royal : Elus et citoyens devant la mairie pour dénoncer la violence qui règne dans le pays.

Ce midi, élus de la majorité et de l'opposition, châtenoyens, agents des services de la mairie, policiers municipaux, corps enseignants, tous étaient réunis devant la mairie de la ville pour dénoncer cette montée de violence à l’encontre des élus de la république, des citoyens, des commerçants.

L’appel à la raison et au retour au calme n’est toujours pas entendu par ceux-là même qui s’autodétruisent en cassant, menaçant, attaquant la république française et ses fondamentaux.

Vincent Bergeret a remercié toutes les personnes présentes pour leur soutien avant de lire le message de l’Association des Maires de France dont voici quelques extraits : « Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûler, les magasins pillés, des domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d’actes injustifiables de dégradations et de violences. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer le moment venu toutes les conclusions en termes de politiques publiques nationales. En attendant, nous enjoignons l’Etat, qui a la responsabilité du maintien de l’ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont il dispose… Malgré l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers, des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d’une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l’ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d’écoles et de bibliothèque, ils sabordent les outils d’accès à la connaissance, à l’éducation et à la culture, donc à l’égalité des chances… Par les violences contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive des comportements n’a aucune issue et ne fera qu’aggraver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n’est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l’unité et à la cohésion de notre pays : ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violence qu’impose au pays une minorité agissante. Mais, ils ne s’y résignent pas et sont résolus à s’y opposer. Les Maires de France appellent donc d’abord l’Etat à rétablir l’ordre républicain : c’est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre… »

Monsieur le Maire a fait part de ses pensées toutes particulières pour son collègue maire de L’Haÿ-les-Roses. Il a précisé qu’il fallait vraiment aborder les problèmes du pays déjà dénoncés depuis de nombreuses années par les maires…

C.Cléaux