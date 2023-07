MARATHON DES VINS DE LA CÔTE CHALONNAISE - L'édition 2023 soldée par un remerciement aux partenaires à Buxy

Près d'une centaine de personnes s'est réunie pour terminer l'édition 2023 de la plus belle des façons, en présence de Marie Mercier - sénateur de Saône et Loire, et Sébastien Martin, Président du Grand Chalon.

Jean-Louis Gogue, Président de l'association, et André Coupat, Directeur des courses, ont présenté les possibles évolutions de la manifestation 2024. Celles-ci s'appuient sur l'analyse de l'enquête de satisfaction, réalisée auprès des coureurs de l'édition 2023, et des remarques formulées par les bénévoles et les membres du Comité d'organisation.

Globalement, la 6ème édition, qui se déroulera du 21 au 24 mars 2024, devra permettre d'accueillir encore plus de coureurs, qui devront pouvoir se faire plaisir, sans être gênés et en toute sécurité. Cela passera certainement par un changement du lieu de départ et d’arrivée des courses, point sur lequel l'association est en train de travailler avec la Mairie de Givry.

Eric Jullien-Martin, Responsable de la commission « Partenaires » a fait le bilan des actions menées en 2023, avec des nouveautés, qui ont rencontré un vrai succès : proposition de nouvelles prestations, apéritif le samedi midi, participation des partenaires aux remises de récompenses, etc...

Il a annoncé que la commission allait continuer à innover pour l'édition 2024, l'objectif étant de proposer de nouvelles prestations, pour fidéliser les partenaires actuels (dont 80% sont présents depuis le début) et attirer de nouvelles entreprises. Ceci permettra ainsi d'accompagner financièrement le développement du Marathon des vins de la Côte chalonnaise dans les années à venir.

Pour terminer, l'équipe tenait à remercier vivement la Cave des vignerons de Buxy pour l'accueil ainsi que les partenaires et les représentants des communes, qui ont participé à cette réunion très sympathique.

Rendez-vous est donné à l'automne, pour le lancement de la campagne 2023/2024.