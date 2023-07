AVIS DE DECES - Monsieur Alexandre COURIAU

ALLÉRIOT



Manon, son épouse ;

Ethan et Lilian, ses enfants ;

Daniele et Philippe, Christian, ses parents ;

ses frères d'arme,

toute sa belle famille ;

ainsi que toutes sa famille, ont la douleur et la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Alexandre COURIAU



Ses obèques seront célébrées le jeudi 13 juillet 2023 à 10h30 en l'église de Crissey.