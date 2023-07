Prêts pour mettre l'ambiance ce soir !

À l'occasion de la Fête Nationale, la Commune de Champforgeuil vous attend nombreux au Stade de Football pour sa soirée du 13 juillet 2023 avec un feu d'artifice à la clé.

Le DJ Mahdi Metlaïne sera présent pour assurer l'animation musicale avec un set de folie.

Mais celui-ci ne sera pas seul car 5 de ses élèves les plus talentueux seront aussi de la partie, à savoir Liam NRD et Lulu La Merguez qu'on ne présente plus et, pour la première fois, Léon Janicot, Gaëtan Cudel et Élias Cousin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati