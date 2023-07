Courrier des lecteurs - Le coup de gueule du jour de Florence

"Adepte de ballades et pique niques en plein air afin de me ressourcer, j’ai de nouveau eu la désagréable surprise de retrouver les poubelles abandonnées par des personnes peu respectueuses de la nature sans parler des résidus de papier toilettes souillés délimitant la zone WC pour la journée, les morceaux de verres et os de poulet ou côtelettes retrouvés très souvent en divers endroits et pouvant blesser nos enfants et intoxiquer nos animaux de compagnies.

Il est vrai que nous ne sommes pas beaucoup sensibiliser au tri des déchets depuis un certain nombre d’années (sourire)

Ne trouve t on pas dans les toilettes de certains endroits une affichette indiquant de « bien vouloir laisser l’endroit dans l’état de propreté dans lequel nous aimerions le trouver » ?

Je m’interroge : les dépositaires de ce genre de saletés aimeraient retrouver cela dans leur jardin ou devant leur porte ?

Le pique nique n’a pas été apporté dans les poches des convives ! Par contre, un sac poubelle de 30L pèse 15g vide (j’ai vérifié) et pour le coup tient dans une poche. Il est possible d’arriver avec un panier plein de nourriture et boissons, ne peut t on pas le remporter pour le jeter dans une poubelle prévue à cet effet ? De plus, au retour il est beaucoup moins lourd qu’à l’arrivée !

Je suis très en colère car cela va encore aboutir à une punition collective qui consistera en la fermeture au public de tous ces petits endroits fort agréables et il ne faudra pas s’en plaindre !!

Serait il possible de RESPECTER la nature qui nous offre de si beau endroits, RESPECTER les personnes qui œuvrent chaque jour pour que ces endroits soient entretenus et propres et ne sont pas là pour débarrasser ces immondices et enfin se RESPECTER tout simplement les uns les autres ?

C’est si simple de penser aux personnes suivantes qui viendront profiter du paysage et du bord de l’eau !

Je sais bien que mon coup de gueule est certainement un coup d’épée dans l’eau et que beaucoup s’en ficheront mais j’avais besoin de le dire et le faire partager !"

Florence