AVIS DE DECES - Monsieur Bernard LEVITE

GIVRY - CHALON-SUR-SAÔNE - LA CHARMÉE - ANNECY



Jacqueline LEVITE, son épouse ;

Delphine et Eric BOSSUT,

ses enfants ;

Romain, Clément, Laurine et leurs conjoints,

ses petits-enfants ;

Logan, Léonie,

ses arrière-petits-enfants.

Annie LEVITE, Catherine et Jean-Marie CHIRON, Madeleine (†) et Richard HANNECART,

Mireille FUET, Michel (†) et Monique FUET, ses sœurs, ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard LEVITE

dit « nanard »

survenu le 19 juillet 2023,

à l'âge de 77 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 27 juillet 2023,

à 14h30, en l'église de Givry.

Ni fleurs, Ni plaques.

Une urne à dons sera mise à votre disposition pour les « Pompiers volontaire de Givry ».

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.