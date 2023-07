Au coeur de l'ancien site Philips-Nordéon, une friche industrielle aux portes de Chalon

Profitant du passage de Sylvain Waserman, le nouveau Président de l’ADEME, Sébastien Martin a convié élus et partenaires économiques du Grand Chalon a un point au coeur de cet ancien site industriel majeur du Grand Chalon.

Ce samedi 22 juillet, Sébastien MARTIN, Président de l’agglomération du Grand Chalon a signé

avec le Préfet de Saône-et-Loire Yves SEGUY, Sylvain WASERMAN, nouveau Président-Directeur Général de l’ADEME et Jérôme DURAIN sénateur et conseiler régional, la convention de financement pour la requalification de la friche Nordéon-Marvelle Glass (ex-Philips) située sur la zone industrielle SaôneOr à Chalon-sur-Saône. Une opération financière mobilisant 7 millions d'euros d'argent public avec un co-financement à haute de 2,7 millions d'euros de la part de l'ADEME et 1 million d'euros de la région Bourgogne-Franche Comté.

Sébastien Martin s'est félicité d'avoir un tel accompagnement financier sur un dossier aussi emblématique que la reconversion d'un foncier industriel livré à lui-même depuis la fermeture du site en 2017. Un foncier, hautement stratégique, de part son immédiateté à Chalon sur Saône.

Implanté dans les années 50, l'entreprise Philips couvrait 7 hectares et produisait des tubes fluorescents, a précisé Didier Réty, maire de Sassenay, mais aussi ancien salarié de l'entreprise pendant 3 décennies. Des explications mêlées d'émotions pour celui qui a vécu l'essentiel de sa carrière professionnelle au sein de l'entreprise Philips puis Nordéon. Le site industriel était monté jusqu'à 1100 salariés au plus fort de son activité pour terminer à 150 salariés en 2017. "Il faut rappeler que 15000 tubes sortaient à l'heure" a insisté Didier Réty, histoire de rappeler le fleuron technologique qu'était le site industriel.

Un foncier sur lequel le Grand Chalon devait se positionner

A l'heure de la raréfaction du foncier industriel, la décision prise par le Grand Chalon et votée à l'unanimité en plénière, était salutaire, même si à ce moment là, les contraintes pesant sur le foncier n'étaient pas aussi lourdes. Une décision pleine de sens qui permet aujourd'hui à l'intercommunalité d'avoir le contrôle total sur ces 7 hectares aux portes de Chalon sur Saône.

Un projet d'intérêt général salué par tous les acteurs.

De l'ADEME au Conseil régional en passant par le Préfet de Saône et Loire, tous ont pointé l'importance d'un tel site, à l'heure où plus que jamais se posent les questions de l'artificialisation des terres et notamment agricoles. Une nouvelle page industrielle qui se dessine avec le soutien de tous les acteurs, qu'ils soient élus ou acteurs économiques.

Idéalement située (à l’Entrée de la zone industrielle SaôneOr), la friche Nordéon a depuis fait l’objet d’études ayant permis d’engager dès février 2023 la mise en sécurité du site avant sa décontamination complète puis sa démolition à partir de septembre 2023. La décontamination des locaux débutera en septembre prochain jusqu'au printemps. Puis viendra le temps de la démolition des 25000 m2 de bâtiments aussi à partir de septembre pour une durée d'un an. La dépollution des sols débutera au printemps 2023 pour se terminer en décembre 2024. L'idée étant qu'en 2025, tout le foncier soit disponible à la vente.

Laurent Guillaumé